Звукозаписывающая студия Sound Group предлагает идеальное соотношение цены и качества на рынке услуг звукозаписи Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Это место, в котором царит теплая и непринужденная обстановка. Все студии оснащены современным оборудованием, которое раскрывает большой спектр возможностей.
Студия звукозаписи SOUND GROUP - звукозапись и сведение треков, создание аранжировок и минусовок, написание музыки, изготовление аудиороликов и радиороликов. Наши записи отличается хорошим качеством.
У нас в студии звукозаписи можно записать песню в вашем исполнении, записать гитару, тромбон, трубу, барабаны и другие музыкальные инструменты. Если вы ищете качество по приемлемой стоимости, то наша студия записи вокала - это лучший выбор.
Запись песни под минус, песня в подарок на свадьбу, песня на конкурс и выступление.
Запись любых музыкальных инструментов: барабаны, гитара, скрипки, саксофон, и др.
Создание авторской аранжировки, кавера, ремикса, минусовки известной песни, биты.
Сложные процессы и элементы акустической, динамической обработки, контроля, уровня.
Вежливое отношение к клиентам: к любителям и профессиональным артистам и музыкантам.
Большой опыт работы в сфере звукозаписи. Музыкальное профильное образование сотрудников.
Оборудование ведущих мировых производителей, отделка аккустическими материалами по проекту.
Logic Pro X, Waves, Ableton, Izotope, Native Instruments, Antares, Celemony, Cubase, IK Multimedia, Apogee, RTW.
Pavel Leoni - Ищу Себя
Dariros - Место
Настя Зайцева - Пара Стекол
MrPetrov _ Sivcha - ЗОЖ
IULINA - Весна
Наташа Валлери - Замки из песка
D.Dokhov feat. Dariavush - Universe
D.Dokhov feat. Dariavush - Wave in Fire
Спасибо огромное! Все супер! Очень было приятно с вами познакомиться. Отдельная благодарность звукорежиссеру за помощь при записи, терпение и профессионализм, а также спасибо поэту за переделанный текст.- Светлана Романовская -
Спасибо, до слез всем понравилось. P.s но я к себе с критикой, могу лучше.- Елена Царицанская -
О, прекрасно. Спасибо Вам огромное! Вы классный профессионал! Обязательно сюда вернусь записать новые песни.- Елена Захарова -
Спасибо большое. У нас 1 место, 21 числа будем выступать на городском.- Виктория -
Здравствуйте!!! Я же послушала! Это лучший плюс, который когда-либо записывала! Косяк услышала, но только лишь со своей стороны, идеализм когда-нибудь приведет меня в психдиспансер! Еще раз спасибо!))- Любовь Друговина -
Мне нравится!!!))) красавчик, благодарю ) есть пара смытых фраз, но это у меня дикция такая.- Александр Елизарьев -
Спасибо огромное, аранжировка просто класс! Получилось лучше чем ожидалось. А тот факт, что она попала на радио говорит о многом! Благодаря Вашим рекомендациям по записи вокала получилось по высшему классу! Сведение прекрасное! Спасибо!- Александр Попов -
Режиссер высочайшего уровня, с маленькими детками работал шикарно. Восхитило отношение к любопытству детишек. Все дети полюбили.- Ксения Петрова -
Спасибо. Круто сделал, я бы сам так не смог, супер, красавчик! Переписывать ничего не буду из инструментов, все очень нравиться!- Алексей Затурский -
Без обработки - 1000 руб.
Тариф "Эконом" - 1500 руб.
Тариф "Стандарт" - 3000 руб.
Тариф "Премиум" - 5000 руб.
Без обработки - 1000 руб.
Тариф "Эконом" - 1500 руб.
Тариф "Стандарт" - 3000 руб.
Тариф "Премиум" - 5000 руб.
Студий
Микрофона
записанных песен
m2 - площадь помещений