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Студия звукозаписи в Ростове на Дону

Профессиональная студия звукозаписи позволяет выполнить озвучивание, аранжировку, минусовку, запись, сведение и мастеринг, джинглов и другого медиа-контента.

Профессиональная студия звукозаписи

Запись и сведение музыки, дублирование фильмов, озвучивание рекламных роликов, написание авторских аранжировок, цифровая дистрибьюция.

Запись музыкальных инструментов

Профессиональная студия звукозаписи осуществляет запись любых музыкальных инструментов - гитар, ударных, перкуссии, духовых, струнных и этнических инструментов.



Студия звукозаписи

Звукозаписывающая студия Sound Group предлагает идеальное соотношение цены и качества на рынке услуг звукозаписи Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Это место, в котором царит теплая и непринужденная обстановка. Все студии оснащены современным оборудованием, которое раскрывает большой спектр возможностей.

Студия звукозаписи SOUND GROUP - звукозапись и сведение треков, создание аранжировок и минусовок, написание музыки, изготовление аудиороликов и радиороликов. Наши записи отличается хорошим качеством.

У нас в студии звукозаписи можно записать песню в вашем исполнении, записать гитару, тромбон, трубу, барабаны и другие музыкальные инструменты. Если вы ищете качество по приемлемой стоимости, то наша студия записи вокала - это лучший выбор.

Услуги

Запись песни (вокала)

Запись песни под минус, песня в подарок на свадьбу, песня на конкурс и выступление.


Запись инструментов

Запись любых музыкальных инструментов: барабаны, гитара, скрипки, саксофон, и др.


Песня под ключ

Написание музыки и текста песни, запись вокальной партии, сведение и мастеринг.


Аранжировки/минусовки

Создание авторской аранжировки, кавера, ремикса, минусовки известной песни, биты.


Сведение/мастеринг

Сложные процессы и элементы акустической, динамической обработки, контроля, уровня.


Аудиореклама

Изготовление аудиороликов, радиореклама, звуковая реклама, аудиоролики, качественно.


Фото- и видеосъёмка

Профессиональная видеосъемка в студии звукозаписи, создание клипов.


Продвижение

Продвижение и распространение медийных материалов на интернет-ресурсах.


Обучение

Обучение созданию музыки в разных жанрах, сведение и мастеринг. Индивидуально.


О нас

Отношение

Вежливое отношение к клиентам: к любителям и профессиональным артистам и музыкантам.

Опыт работы

Большой опыт работы в сфере звукозаписи. Музыкальное профильное образование сотрудников.

Студии

Оборудование ведущих мировых производителей, отделка аккустическими материалами по проекту.

Софт

Logic Pro X, Waves, Ableton, Izotope, Native Instruments, Antares, Celemony, Cubase, IK Multimedia, Apogee, RTW.

Как звучат наши работы

Pavel Leoni - Ищу Себя

Dariros - Место

Настя Зайцева - Пара Стекол

MrPetrov _ Sivcha - ЗОЖ

IULINA - Весна

Наташа Валлери - Замки из песка

D.Dokhov feat. Dariavush - Universe

D.Dokhov feat. Dariavush - Wave in Fire

Отзыв клиента


Спасибо огромное! Все супер! Очень было приятно с вами познакомиться. Отдельная благодарность звукорежиссеру за помощь при записи, терпение и профессионализм, а также спасибо поэту за переделанный текст.

- Светлана Романовская -

Отзыв клиента


Спасибо, до слез всем понравилось. P.s но я к себе с критикой, могу лучше.

- Елена Царицанская -

Отзыв клиента


О, прекрасно. Спасибо Вам огромное! Вы классный профессионал! Обязательно сюда вернусь записать новые песни.

- Елена Захарова -

Отзыв клиента


Спасибо большое. У нас 1 место, 21 числа будем выступать на городском.

- Виктория -

Отзыв клиента


Здравствуйте!!! Я же послушала! Это лучший плюс, который когда-либо записывала! Косяк услышала, но только лишь со своей стороны, идеализм когда-нибудь приведет меня в психдиспансер! Еще раз спасибо!))

- Любовь Друговина -

Отзыв клиента


Мне нравится!!!))) красавчик, благодарю ) есть пара смытых фраз, но это у меня дикция такая.

- Александр Елизарьев -

Отзыв клиента


Спасибо огромное, аранжировка просто класс! Получилось лучше чем ожидалось. А тот факт, что она попала на радио говорит о многом! Благодаря Вашим рекомендациям по записи вокала получилось по высшему классу! Сведение прекрасное! Спасибо!

- Александр Попов -

Отзыв клиента


Режиссер высочайшего уровня, с маленькими детками работал шикарно. Восхитило отношение к любопытству детишек. Все дети полюбили.

- Ксения Петрова -

Отзыв клиента


Спасибо. Круто сделал, я бы сам так не смог, супер, красавчик! Переписывать ничего не буду из инструментов, все очень нравиться!

- Алексей Затурский -

Пакеты услуг

1500 /РУБ

Эконом

  • 1 час студийной записи
  • *
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  • Время обработки - 1 час
  • Опыт звукорежиссера - от 2-х лет
Примеры

3000 /РУБ

Стандарт

  • 1 час студийной записи
  • Легкая коррекция фальшивых нот
  • Тайминг, подгонка по уровню
  • *
  • Время обработки - 3-4 дня
  • Опыт звукорежиссера - от 4-х лет
Примеры

5000 /РУБ

Премиум

  • 1 час студийной записи
  • Глубокая коррекция фальшивых нот
  • Тайминг, подгонка по уровню
  • Бэк-вокал. Эффекты
  • Время обработки - 6-7 дней
  • Опыт звукорежиссера - от 10-ти лет
Примеры

1700 /РУБ

Рэп

  • 1 час студийной записи
  • Авто коррекция фальшивых нот
  • Легкая обработка
  • Легкие эффекты
  • Время обработки - 1-2 дня
  • Опыт звукорежиссера - от 2-х лет
Примеры

В чем отличие тарифов?

Женский вокал

   Без обработки - 1000 руб.

   Тариф "Эконом" - 1500 руб.

   Тариф "Стандарт" - 3000 руб.

   Тариф "Премиум" - 5000 руб.

Мужской вокал

   Без обработки - 1000 руб.

   Тариф "Эконом" - 1500 руб.

   Тариф "Стандарт" - 3000 руб.

   Тариф "Премиум" - 5000 руб.

12

Студий

54

Микрофона

278

записанных песен

450

m2 - площадь помещений

Как нас найти

+7-900-1242-999
пр. Буденновский, 72/213
soundgroup@list.ru
+7-900-1283-999
ул. Гершеля, 30
soundgroup@inbox.ru
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